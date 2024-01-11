快訊

丹妮婊姐無預警宣布「登記結婚了」 曝黑人男友2周前向她求婚

幕後／宋楚瑜為何挺侯不挺柯？要從2019年5月1日柯宋會談起

一路冷到明天！12縣市低溫特報 恐下探10度以下「愈晚愈冷」

殷琦報喜順產二胎！家中出現「3個複製人」 富尪大喜承諾二度蜜月

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
殷琦(右)與老公張市育。圖／伊林提供
殷琦(右)與老公張市育。圖／伊林提供

名模殷琦農曆年前報喜，順利產下第二個兒子，因為還是兔年，小名「兔寶」，目前正在坐月子的殷琦說，她每天看著老公和3歲大兒子KIMI及新生兒免寶，「同廠出品，完全是3個複製人，長得一模一樣」。

殷琦笑說，KIMI相簿裡剛出生照片，和弟弟完全一樣，雖然兔寶曾一度出現雙眼皮，她以為小兒子眼睛長得像自己，但「沒有，雙眼皮只出現幾天，就又變回單眼皮，這兩天又恢復複製人五官，我現不敢說他有雙眼皮」。

殷琦2018年嫁給10億身家、高明精機總經理張市育，婚後在台中生活，淡出演藝圈，主要在家相夫教子。KIMI現已3歲就讀幼兒園，老公也在去年順利取得博士學位，殷琦過年前圓滿卸貨，生下健康寶寶，過年期間她會在家專心照顧剛出生的小兒子。

對於家中喜事不斷，張市育特別開心，為感謝老婆懷孕期間及生產的辛苦，已規畫好今年5月的郵輪行程，要與殷琦二度蜜月。殷琦說，老公的事業今年國外業務特別多，要參加很多國際展，這幾個月她在家吃好睡好調身體，期待5月和老公一起去搭郵輪旅遊。

殷琦報喜生下二胎。圖／伊林提供
殷琦報喜生下二胎。圖／伊林提供

殷琦報喜生下二胎。圖／伊林提供
殷琦報喜生下二胎。圖／伊林提供

延伸閱讀

23歲正妹職業是軍人！自爆長官掏「身分證」追求：配偶欄空的

甜心主播曬美照網驚「沒穿內衣？」 親上火線回擊

日本遊遇強震！曾寶儀驚嚇過度「免疫系統崩潰」

大S「剝蝦論」曾讓福原愛尷尬！日調查：台男幫女生剝蝦是基本禮儀

相關新聞

殷琦報喜順產二胎！家中出現「3個複製人」 富尪大喜承諾二度蜜月

名模殷琦農曆年前報喜，順利產下第二個兒子，因為還是兔年，小名「兔寶」，目前正在坐月子的殷琦說，她每天看著老公和3歲大兒子...

戴立忍體悟單親爸艱難 曝與生父辛苦回憶

戴立忍主演新片「明天比昨天長久」探討疏離的父子關係，戴立忍片中遠從台灣到新加坡謀生，背負獨自撫養兒子的責任，處於社會底層...

何如芸赴韓住高級豪宅、吃米其林餐廳 超狂人脈竟是韓國大咖男星

何如芸近日前往韓國旅遊，獲得友人的韓國朋友幫忙，不僅可以住在首爾一處高級住宅區，還不用排隊就能吃到米其林餐廳，最後她曝光與這位韓國朋友的合照，

快訊／恭喜！堂本剛宣布結婚 娶女偶像桃色幸運草Z百田夏菜子

日本偶像堂本剛剛剛宣布結婚，對象是女團桃色幸運草Z的隊長百田夏菜子。

鳳梨公開馮語婷真實身分「是男的」 她邀摸大腿驗真身

網紅鳳梨(吳泓逸)近來槓上「女戰神」馮語婷，馮語婷至今未曾露臉，身分充滿神秘感，鳳梨昨晚在IG開直播，點名馮語婷真實身分...

性感辣模淪為街友 昔1整年沒洗澡防性侵 近況曝光

美國性感辣模羅妮威利森擁有漂亮臉蛋、姣好身材，更曾當過「GlamFit」封面女郎，還與美劇「海灘遊俠」男星傑瑞米傑克遜有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。