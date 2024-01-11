殷琦報喜順產二胎！家中出現「3個複製人」 富尪大喜承諾二度蜜月

名模殷琦農曆年前報喜，順利產下第二個兒子，因為還是兔年，小名「兔寶」，目前正在坐月子的殷琦說，她每天看著老公和3歲大兒子KIMI及新生兒免寶，「同廠出品，完全是3個複製人，長得一模一樣」。

殷琦笑說，KIMI相簿裡剛出生照片，和弟弟完全一樣，雖然兔寶曾一度出現雙眼皮，她以為小兒子眼睛長得像自己，但「沒有，雙眼皮只出現幾天，就又變回單眼皮，這兩天又恢復複製人五官，我現不敢說他有雙眼皮」。

殷琦2018年嫁給10億身家、高明精機總經理張市育，婚後在台中生活，淡出演藝圈，主要在家相夫教子。KIMI現已3歲就讀幼兒園，老公也在去年順利取得博士學位，殷琦過年前圓滿卸貨，生下健康寶寶，過年期間她會在家專心照顧剛出生的小兒子。

對於家中喜事不斷，張市育特別開心，為感謝老婆懷孕期間及生產的辛苦，已規畫好今年5月的郵輪行程，要與殷琦二度蜜月。殷琦說，老公的事業今年國外業務特別多，要參加很多國際展，這幾個月她在家吃好睡好調身體，期待5月和老公一起去搭郵輪旅遊。

殷琦報喜生下二胎。圖／伊林提供

殷琦報喜生下二胎。圖／伊林提供

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