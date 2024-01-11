戴立忍體悟單親爸艱難 曝與生父辛苦回憶

戴立忍主演新片「明天比昨天長久」探討疏離的父子關係，戴立忍片中遠從台灣到新加坡謀生，背負獨自撫養兒子的責任，處於社會底層，落魄仍要捍衛身為父親的尊嚴。

戴立忍形容這個角色說，離開故鄉去到陌生國度的第一代移民可想而知會格外刻苦，且壓抑，直到倒下前一刻才能對自己多年前的決定作出總結。他詮釋這樣一個父親時，常聯想到自己與爸爸的關係，真誠地說：「我從我父親身上看到同樣的辛苦、同樣的壓抑，雖然我很幸運能在他倒下時能陪伺在側，但我想我永遠無法得知他為自己作出的總結。」並表示這部電影的拍攝過程讓他獲得無比的滿足。

他在片中飾演除蟲噴霧消毒工人，一場意外導致同事中毒，他們為避責決定棄屍，戴立忍跟另位演員要在擁擠小巷搬運屍體，沒想到最艱辛並非體力活，而是保持屍體「乾爽」，他直呼：「我們兩人大汗淋漓把第三位演員抬放到預定位置，而且不能讓他出汗，謝天謝地終於辦到了。」導演姚志衞也將於上映首週來台出席高雄及桃園兩場特映會及映後座談，分享他的創作理念。

「明天比昨天長久」是新加坡新銳導演姚志衞首部劇情長片，邀到戴立忍詮釋一位移民到新加坡的藍領階級單親父親，他為養家日夜顛倒扛機具前往工廠進行除蟲工作，某夜卻發生意外，同為移民的黑工同事吸入過多化學消毒藥劑命危，他們見死不救決定棄屍。戴立忍回想當時在新加坡拍攝，熱帶地區即使到午夜依然很濕熱，要讓演屍體的演員不流汗，是整場戲最難的部分。

要演出除蟲工人，戴立忍事前特別學習操作噴灑藥劑的機器，他坦言這是一件苦差事，「尤其在封閉空間中噴灑，即使劇組己用無毒煙霧代替除蟲藥，被濃煙包圍當下，似乎也沒什麼差別了」，處在氤氳霧氣中，一下子就能體會角色處於何種困境，對演員很有幫助。「明天比昨天長久」19日在台上映。

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