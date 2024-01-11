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何如芸赴韓住高級豪宅、吃米其林餐廳 超狂人脈竟是韓國大咖男星

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
圖／擷自臉書
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何如芸近日前往韓國旅遊，獲得友人的韓國朋友幫忙，不僅可以住在首爾一處高級住宅區，還不用排隊就能吃到米其林餐廳，最後她曝光與這位韓國朋友的合照，大家才驚訝發現竟是大咖男星李相倫。

何如芸透露這次去韓國是住在首爾一處高級住宅區，不僅可以看到漢江美景，而且這個社區有不少韓國頂流明星都住在這，被韓國媒體形容「平均一層樓隔壁就住了一個明星」，之後他們一行人想去吃一間當地米其林餐廳，台灣友人就曾說他們一定吃不到，因為這家餐廳不能預約，只能到現場排隊，沒想到友人的韓國朋友一通電話打給餐廳老闆，2張12人座的位置就留給他們。

進到餐廳2樓後，就見到那位韓國朋友熱情與他們擁抱，旁邊的客人也都在看他們，這時才知友人的韓國朋友是大咖明星李相倫，這也才知道為何他們能住在高級住宅區，席間李相倫都很親切與大家用英文交談，何如芸也分享與李相倫的合照，網友紛紛大喊羨慕，連鍾欣凌都喊「我要跟妳絕交，他帥到無法無天！」何如芸也坦承一開始並不知道這位男星這麼有名。

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