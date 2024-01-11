快訊／恭喜！堂本剛宣布結婚 娶女偶像桃色幸運草Z百田夏菜子
日本偶像堂本剛剛剛宣布結婚，對象是女團桃色幸運草Z的隊長百田夏菜子。
兩人聯名宣布書面聲明「這次，堂本剛和百田夏菜子結婚了，我們向大家報告這一消息。希望世界和平，懷著感激之情，我們想要珍惜每一天。衷心祈願大家的心靈能夠更加寧靜。」
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