快訊／恭喜！堂本剛宣布結婚 娶女偶像桃色幸運草Z百田夏菜子

網紅團體「這群人」去年就預告頻道將停更，表示成員們將往更好的方向前進，但公告中「不代表不會再有作品誕生」，似乎透露這群人是「單飛不解散」，但昨（9）日「鏡週刊」報導「這群人解散」，團長展榮今（10）日在社群分享「最後一拍」照片，更讓網友感傷，也有網友疑惑：「要解散了？！」

2024-01-10 17:04