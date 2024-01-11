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鳳梨公開馮語婷真實身分「是男的」 她邀摸大腿驗真身

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
鳳梨近來槓上網紅馮語婷。圖／摘自臉書
鳳梨近來槓上網紅馮語婷。圖／摘自臉書

網紅鳳梨(吳泓逸)近來槓上「女戰神」馮語婷，馮語婷至今未曾露臉，身分充滿神秘感，鳳梨昨晚在IG開直播，點名馮語婷真實身分根本就是男的，他並公開與馮語婷背後創辦人的通話紀錄，還貼心把台語翻譯成中文，吸引1.5萬網友在線吃瓜。

鳳梨說自己本來不想開直播，但看到這麼多網友堅持馮語婷是真人，讓他忍無可忍，決定公開事實，他播出和馮語婷背後創辦人的對話錄音，對方告訴他，自己將帳號給了那一對夫妻，之後的事情都與他無關，撇得一乾二淨，鳳梨氣回「不是你的話，怎麼會收到傳票，當機關單位都不聰明嗎？」

馮語婷的宿敵陳沂也在臉書發文：「馮語婷，喔，應該叫你高大哥！到現在還以為攻擊我鳳梨就會放過他？真是太天真了」，要馮語婷好好為自己做過的事情贖罪，馮語婷則表示，和鳳梨對話的其實是一名蔡姓男子，之前發文她就有說過，該名蔡男主動聯繫她說要保護她的帳號，所以她才和蔡男有接觸，她也邀請網紅「三哥」見面摸她大腿，驗證她是男是女。

馮語婷身分神秘，不曾公開露臉。圖／摘自臉書
馮語婷身分神秘，不曾公開露臉。圖／摘自臉書

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