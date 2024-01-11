性感辣模淪為街友 昔1整年沒洗澡防性侵 近況曝光
美國性感辣模羅妮威利森擁有漂亮臉蛋、姣好身材，更曾當過「GlamFit」封面女郎，還與美劇「海灘遊俠」男星傑瑞米傑克遜有過一段婚姻，但她命運多舛，後來遭逢前夫家暴、染上毒癮，離婚後更淪為洛杉磯的街友，最近又被拍到在路邊垃圾桶尋找食物，讓人感到無比唏噓。
綜合外媒報導指出，羅妮曾在2012年與美國男星傑瑞米傑克遜（Jeremy Jackson）結婚，2年後就因為遭受家暴而與對方離婚，英國「太陽報」更報導當時前夫企圖勒死她，讓她頸部受傷，造成她心靈受創無法繼續工作，後來更染上毒癮，因為付不出房租流落街頭，如今已在街頭7年，她過去曾表示，已有長達1年多的時間沒有洗過澡，至於為何故意把自己弄髒，就是避免在街頭被別人騷擾、性侵或攻擊。
如今雖然無家可歸，不過羅妮威利森認為現今有好也有壞，「無家可歸的唯一好處大概是更接近自然，我可以獨自生活，我所需要的一切都在這裡。」她也表示：「沒有人在乎我，我不想見到人，他們也不想見到我。」
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