陳匡怡否認當張孝全小三 網讚她聲明稿「最佳回應」：能當範本

「台大五姬」之一的「國企匡」陳匡怡近期周刊捕捉近照而登上熱搜，報導中還挖出她過往緋聞，稱她疑似介入張孝全戀情，讓她親於社群發出聲明稿反擊，並說明「張孝全當年是追求，但沒追求到。」聲明稿中還提到當年有不少名人追求者，她顧及對方面子一律以「沒有追求者」回應當時媒體關切，最後還祝福如今已婚的男方幸福開心，被讚相當大氣。

網友看到陳匡怡的聲明稿，紛紛留言「帥」、「最佳回應」、「這回應太強了」，直讚陳匡怡的聲明內容是「集知性、美麗、智慧、人品、善良的回應」，根本能當作範本了，還有網友表示因此更加欣賞陳匡怡，認為她勇敢說出心聲，又保護認識的人，真的很好。

此外，據「自由時報」報導，陳匡怡淡出演藝圈後和友人一起創業，至於會否重返演藝圈，她透露曾因忙拍戲導致身體出狀況，也有感自身個性不適合演藝圈，所以答案是「不會」。

陳匡怡親發聲明否認當小三。圖／截自臉書／陳匡怡

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