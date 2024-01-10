陳匡怡否認當張孝全小三 網讚她聲明稿「最佳回應」：能當範本
「台大五姬」之一的「國企匡」陳匡怡近期周刊捕捉近照而登上熱搜，報導中還挖出她過往緋聞，稱她疑似介入張孝全戀情，讓她親於社群發出聲明稿反擊，並說明「張孝全當年是追求，但沒追求到。」聲明稿中還提到當年有不少名人追求者，她顧及對方面子一律以「沒有追求者」回應當時媒體關切，最後還祝福如今已婚的男方幸福開心，被讚相當大氣。
網友看到陳匡怡的聲明稿，紛紛留言「帥」、「最佳回應」、「這回應太強了」，直讚陳匡怡的聲明內容是「集知性、美麗、智慧、人品、善良的回應」，根本能當作範本了，還有網友表示因此更加欣賞陳匡怡，認為她勇敢說出心聲，又保護認識的人，真的很好。
此外，據「自由時報」報導，陳匡怡淡出演藝圈後和友人一起創業，至於會否重返演藝圈，她透露曾因忙拍戲導致身體出狀況，也有感自身個性不適合演藝圈，所以答案是「不會」。
更多推薦
▪資深女星牽繩帶自閉兒出門 見母「跪地餵孫」掀心酸
▪渣弟摔踢假孕女友 男星看不下去出手痛毆
▪獨／每部都是她被酸「看膩」！王淨吐「很想死亡」心聲
▪飛機上遭老公高分貝怒罵 玉兔委屈爆哭：大家都在看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言