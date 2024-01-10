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雷／「單身即地獄3」大結局 海王李官熙最終牽手成功？
話題戀綜「單身即地獄3」迎來大結局，節目中身分為籃球員，且是參加者中年紀最大的李官熙讓不少觀眾又愛又恨，一段點名宛如選妃的過程讓他挨轟「渣」，被批哪來的自信？而他最終能否牽手成功？也成看點之一。
節目中李官熙先是表明對崔慧善、尹廈情、金奎利都有興趣，特別是回答時點名「她、她、她」，而不是講名字，被吐槽「是在選妃嗎」，而在曹旻志加入後面李官熙又稱曹才是理想型，兩人打情罵俏，後來各自配對，卻又有李官熙不理會曹旻志，女方委屈落淚的過程，讓網友傻眼稱他「海王」、「有點渣」。
不過李官熙「渣」到讓人又恨又愛，雖然被罵卻人氣很高，最終3名女嘉賓「選擇」了他，他則和崔慧善牽手成功，讓觀察室的男星們都大吃一驚，倒是女星們預測對了。
而李官熙也於社群分享多張合照，他坦言節目誠實展現自我，表達心中想法，或許沒辦法引起很多人共情，「但我不後悔」。他向節目組人員道謝，而身為籃球員的他也到昌原體育館看比賽，支持他所在的球隊「昌原LG獵隼」。
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