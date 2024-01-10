週刊才爆這群人解散！展榮曝「最後一拍」 粉絲感傷：永遠愛群人
網紅團體「這群人」去年就預告頻道將停更，表示成員們將往更好的方向前進，但公告中「不代表不會再有作品誕生」，似乎透露這群人是「單飛不解散」，但昨（9）日「鏡週刊」報導「這群人解散」，團長展榮今（10）日在社群分享「最後一拍」照片，更讓網友感傷，也有網友疑惑：「要解散了？！」
展榮今（10）日在社群平台上分享寫有「謝謝展榮請飲料，這群人最後一拍」的板子，網友紛紛留言「好難過，想念你們這群人」、「希望有生之年可以再看到你們七個合體」、「永遠愛群人」、「期待你們彼此變得更好」，有網友驚訝問道「要解散了？！」，雖然粉絲表示只是停更休息，但也有網友表示記得他們的工作室都已清空了，讓人感傷。
而展瑞日前則是透露接到關心失業的電話，問他「找到工作了嗎？」，他幽默稱：「好希望是外星人打給我🤙🏼我可以瀟灑跟他說目前還在地球🌍任職～有要幫我換工作嗎？」，網友則笑稱可能是「這群人」停更消息讓人以為展瑞要失業了。
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