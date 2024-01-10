快訊

高虹安助理批「上面指示起訴高虹安」 檢反爆：高虹安自承有瑕疵

海水退了？盤點2023年房市 兩縣市房價驚見下跌

週刊才爆這群人解散！展榮曝「最後一拍」 粉絲感傷：永遠愛群人

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
網紅團體「這群人」。圖／截自IG／thisgroupofpeople
網紅團體「這群人」。圖／截自IG／thisgroupofpeople

網紅團體「這群人去年就預告頻道將停更，表示成員們將往更好的方向前進，但公告中「不代表不會再有作品誕生」，似乎透露這群人是「單飛不解散」，但昨（9）日「鏡週刊」報導「這群人解散」，團長展榮今（10）日在社群分享「最後一拍」照片，更讓網友感傷，也有網友疑惑：「要解散了？！」

展榮今（10）日在社群平台上分享寫有「謝謝展榮請飲料，這群人最後一拍」的板子，網友紛紛留言「好難過，想念你們這群人」、「希望有生之年可以再看到你們七個合體」、「永遠愛群人」、「期待你們彼此變得更好」，有網友驚訝問道「要解散了？！」，雖然粉絲表示只是停更休息，但也有網友表示記得他們的工作室都已清空了，讓人感傷。

而展瑞日前則是透露接到關心失業的電話，問他「找到工作了嗎？」，他幽默稱：「好希望是外星人打給我🤙🏼我可以瀟灑跟他說目前還在地球🌍任職～有要幫我換工作嗎？」，網友則笑稱可能是「這群人」停更消息讓人以為展瑞要失業了。

編輯推薦

展榮曝光這群人「最後一拍」。圖／截自IG／thisgroupofpeople、keelongxu
展榮曝光這群人「最後一拍」。圖／截自IG／thisgroupofpeoplekeelongxu

相關新聞

陳匡怡否認當張孝全小三 網讚她聲明稿「最佳回應」：能當範本

「台大五姬」之一的「國企匡」陳匡怡近期周刊捕捉近照而登上熱搜，報導中還挖出她過往緋聞，稱她疑似介入張孝全戀情，讓她親於社群發出聲明稿反擊，並說明「張孝全當年是追求，但沒追求到。」

雷／「單身即地獄3」大結局 海王李官熙最終牽手成功？

話題戀綜「單身即地獄3」迎來大結局，節目中身分為籃球員，且是參加者中年紀最大的李官熙讓不少觀眾又愛又恨，一段點名宛如選妃的過程讓他挨轟「渣」，被批哪來的自信？而他最終能否牽手成功？也成看點之一。

週刊才爆這群人解散！展榮曝「最後一拍」 粉絲感傷：永遠愛群人

網紅團體「這群人」去年就預告頻道將停更，表示成員們將往更好的方向前進，但公告中「不代表不會再有作品誕生」，似乎透露這群人是「單飛不解散」，但昨（9）日「鏡週刊」報導「這群人解散」，團長展榮今（10）日在社群分享「最後一拍」照片，更讓網友感傷，也有網友疑惑：「要解散了？！」

男偶像為「交換小卡」親飛香港面交 粉絲一見婁峻碩：以為是詐騙

由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩組成的「五堅情」，去年12月22日推出最新EP「ROYAL」，由於專輯內附有團員們的小卡，結果婁峻碩沒有拿到到稀

「X戰警」帥氣男星驚傳癌逝 公司證實「永遠懷念他」

曾在「X戰警：未來昔日」演出「太陽黑子」，並在影集「指定倖存者」擔任要角的墨西哥男星亞當坎圖，外型帥氣，原本聲勢被看好，...

Ella老公遭爆為拱妻上位 私下挑撥背刺Hebe

近來傳出Ella（陳嘉樺）與Hebe（田馥甄）將要共同主演一部電影，兩位在片中就是飾演閨密，完全跟真實生活一樣，不過背後則爆出Ella的經紀人也就是她老

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。