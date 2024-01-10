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男偶像為「交換小卡」親飛香港面交 粉絲一見婁峻碩：以為是詐騙

噓！星聞／ 輯bian／綜合報導
婁峻碩。 圖／擷自IG
婁峻碩。 圖／擷自IG

陳零九邱鋒澤黃偉晉賴晏駒婁峻碩組成的「五堅情」，去年12月22日推出最新EP「ROYAL」，由於專輯內附有團員們的小卡，結果婁峻碩沒有拿到到稀有的陳零九與邱鋒澤CP小卡，就上網發文詢問，是否有人願意跟他交換，有粉絲願意，而他竟真的飛到香港，與粉絲進行面交。

3日開箱「五堅情」的新EP，結果沒有拿到稀有的陳零九與邱鋒澤CP小卡，在Threads發文問其他團員「有沒有人要換小卡？」不過其他團員都沒人回應，只好再發文問網友「有人要用黑九澤換小賴的嗎」有粉絲願意，但是要面交，而這位粉絲人在香港，沒想到後來婁峻碩真的私訊那位粉絲確認，也真的約定好在香港進行面交。

8日婁峻碩也發文透露人就在香港，也與粉絲交換到陳零九與邱鋒澤CP小卡，9日更在「五堅情」IG上PO出整個交換過程影片，原來在與粉絲約好後，還特地聯絡小賴（賴晏駒）跟他一起去香港交換卡片，兩人也真的為了交換小卡，特地在一天內來回香港，當粉絲見到婁峻碩與小賴真的出現後，忍不住驚呼「我以為是詐騙」，而小賴也當場在自己的小卡上簽名，與粉絲交換成功。婁峻碩也吐露「我瘋起來真的連我自己都怕…好累」！

婁峻碩邀賴晏駒陪他去香港，與粉絲交換小卡。 圖／擷自IG
婁峻碩邀賴晏駒陪他去香港，與粉絲交換小卡。 圖／擷自IG

婁峻碩邀賴晏駒陪他去香港，與粉絲交換小卡。 圖／擷自IG
婁峻碩邀賴晏駒陪他去香港，與粉絲交換小卡。 圖／擷自IG

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