「X戰警」帥氣男星驚傳癌逝 公司證實「永遠懷念他」

曾在「X戰警：未來昔日」演出「太陽黑子」，並在影集「指定倖存者」擔任要角的墨西哥男星亞當坎圖，外型帥氣，原本聲勢被看好，卻傳出8日因闌尾癌去世，享年42歲，留下妻子、一對子女。經紀公司也發出死訊證實，表示將永懷他的精神，「我們會永遠記得他。」

亞當坎圖原是歌手，在墨西哥累積人氣後才進軍好萊塢，卻意外罹患癌症而離世，他的妻子史蒂芬妮安坎圖也是他的事業夥伴，並育有兩個孩子，分別是3歲半的兒子羅曼阿爾德和1歲半的女兒伊芙約瑟芬。他主演熱門影集「清潔工」的片商華納影業也為他的離世哀悼，「得知亞當坎圖去世的消息，我們非常難過。他是一位出色的演員和親愛的朋友，從10多年前他在美國首次演出的『殺手信徒』開始，我們一直很榮幸他是華納兄弟電視和FOX娛樂大家庭的一員」，並稱讚他在「清潔工」的精彩表演令人驚艷，展示了他的藝術性、廣度、深度和脆弱性。這對我們是難以衡量的損失，我們與他的妻子史蒂芬妮、他們的孩子和親人同悲。

「X戰警：未來昔日」亞當坎圖，驚傳因闌尾癌病逝。 圖／美聯社

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