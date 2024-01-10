Ella老公遭爆為拱妻上位 私下挑撥背刺Hebe

近來傳出Ella（陳嘉樺）與Hebe（田馥甄）將要共同主演一部電影，兩位在片中就是飾演閨密，完全跟真實生活一樣，不過背後則爆出Ella的經紀人也就是她老公賴斯翔，為能讓老婆掛頭牌女主角，暗地裡背刺Hebe，而Ella方面則是回應否認。

據「鏡週刊」報導，賴斯翔過去在處理Ella經紀事務時，常會耍大牌而得罪過不少人，現在又被爆出在Ella與Hebe要共演的電影中，他曾向劇組建議暗示，Hebe之前的義大利麵風波，在中國大陸那邊已被網友定調為台獨，因此將來電影若想要進入中國市場，恐會受到影響，這一舉動被認為是私下在工作上做挑撥。

不過據「自由時報」報導，Ella夫妻倆透過公司勁樺娛樂回應：「子虛烏有，也從未有過這樣的邀約。同時也很想知道是哪一部電影啊？」

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