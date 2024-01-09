「水行俠」童話愛情毀滅！分居兩年後妻子確定訴請離婚

還能再相信愛情嗎？「水行俠」男主角傑森摩莫亞與自己童年女神麗莎波奈特的婚姻確定將告一段落，他們在前年1月共同聲明表示要分開，將近兩年之後，麗莎終於遞交文件訴請離婚，原因是「無法化解的歧異」，但列出的分開日期並非2022年1月，而是2020年10月7日，比他們的分手聲明還早了1年多。

麗莎波奈特年輕時因為在美國收視冠軍喜劇「天才老爹」扮演比爾寇斯比的2女兒，因大女兒被安排外地求學、不常住在家裡，2女兒就有如家中的大姐，她甜美俏麗的模樣立刻風靡美國青少年，那時的傑森摩莫亞雖然只是小男孩，卻覺得電視裡的麗莎就是世上最美的女孩，一直視她為偶像，想不到多年之後，竟然有機會將心目中的女神娶回家，影迷們也都認為是一段佳話。哪知道童話也有結束的一天，兩人最終仍是離異收場。

麗莎和傑森本來是麗莎成名較早，傑森在後苦苦追趕，而麗莎後來淡出演藝圈，習慣過低調的生活，傑森卻因為先後演出「冰與火之歌：權力遊戲」與「水行俠」，知名度突飛猛進，甚至變成好萊塢的紅星，也比較愛玩愛鬧，與麗莎之間的距離愈來愈遠，終於決定要分道揚鑣。麗莎在文件中訴請和傑森一起取得孩子們的共同監護權，並沒有要求任何一方給另一方贍養費。

傑森摩莫亞愈紅，與妻子的距離就愈遠。（路透資料照片）

麗莎波奈特（右一）曾是「天才老爹」裡最受歡迎的少女偶像。圖／摘自IMDb

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