吳欣盈猜北市套房租金6800 他嘆「我們過得有多苦」

民眾黨副總統候選人吳欣盈日前上「賀瓏夜夜秀」引發不小迴響，主持人賀瓏要出身自新光集團的她猜民生物資的物價，她的回答離正確答案都有段明顯差距，尤其被問到台北市套房每月租金多少，她竟回「6800元」，讓賀瓏忍不住感嘆「我們過得有多苦」，不過她猜愛馬仕包包的價格倒是相當精準，果然消費水平不一般。

吳欣盈貴為千金，為了瞭解她是否深知民間疾苦，節目準備了7道題目讓她猜物價，項目包含超商大冰美、珍珠奶茶、阿堂鹹粥、北市套房租金以及愛馬仕柏金包，答題前吳欣盈信心滿滿，但她猜原價130元的阿堂鹹粥只要35元，因為她認為這是夜市就能買到的小吃，另外位於台北市松江南京4樓、約6坪大的小套房租金，她猜只要6800元，讓賀瓏驚呼「妳看我們過得多苦啊！」，得知正解為1萬5千元，換吳欣盈一臉不可置信。

不過到了最後一題猜愛馬仕包的環節，她猜要價60萬，與正確答案65萬8千元相去不遠，不過她也不忘強調，自己的愛馬仕包都是奶奶留給她的，她沒花到半毛錢。

吳欣盈(中)上「賀瓏夜夜秀」猜物價。圖／摘自YT

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