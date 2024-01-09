孫燕姿親妹喊要斷決關係 再曝「錢夠到位缺抱歉」

孫燕姿的妹妹孫燕美5日突發文要與姊姊斷決關係，7日她又再發文對於外界指她因父母偏愛姊姊導致心理不平衡，坦承「確實有那麼一點點」，日前有網友再開酸是因為經濟上沒有滿足她，孫燕美再回應。

有不少網友勸孫燕美不該把家務事搬到檯面上，更認為她既然要斷決關係，就不要再發文，有網友就認為「我也覺得是經濟上沒有滿足她。不然怎麼當初她借著燕姿名義賺錢的時候，不覺得是陰影，不斷絕關係，還要出鏡合照大張旗鼓呢？」孫燕美則回應「錢倒是給的夠到位啦，讓我不再提起往年的事，但抱歉還缺一個。」

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