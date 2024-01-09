昔跟老公耗盡家產 「星光」第3名女星爆婚變

舞思愛因奪得「超級星光大道7」季軍出道，在新專輯「美感 Harateng no Pangcah」展現阿美族生命經驗的多彩與繽紛，2位弟弟嘎造‧伊漾、拿莫‧伊漾跨刀獻聲合唱「說走就走」之外，她也邀來YELLOW黃宣合作，YELLOW黃宣直呼「有碰到祖靈的感覺」。

舞思愛近來常跟家人開著露營車沿著東海岸「返鄉」旅行，從阿美族的視角觀察記錄所見所感，描述女孩留在部落體驗族群文化、感受部落之美的歷程，她說：「美感是很主觀的，跟生長的背景和文化體驗有關，像是老人家手背上的皺摺很美；所有人的手牽在一起跳舞，也很美；為親人離去的哭泣，也都是美的。」

而她跟經紀人老公Ethan耗盡家產完成首張專輯，入圍金曲獲得肯定，在新專輯製作過程之有天臨時起意，收拾行李前往光復鄉找大舅，大表姊得知關心問說：「怎麼了！離家出走喔？跟老公吵架嗎？」獨自拖著行李的她還被阿姨看到，深怕她婚姻觸礁，面對親友關心，舞思愛感動到紅了眼眶，也不禁感嘆：「結婚太久了！久到大家都不習慣我會獨自和老人家們唱歌聊天了。有多久沒像以前那個小女孩一樣，單純待在老人家旁邊學唱歌了。」

舞思愛跟老公依舊甜蜜，當晚和年屆九旬的大舅相談甚歡，學習到「出嫁的男人」這首歌，表達出過去大舅在傳統阿美族母系社會中，出嫁男性心裡的擺盪與感嘆，她說：「看著大舅充滿皺褶的手背，我靜靜聽他唱歌，這也是阿美族文化裡特別動人的一環。」

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