身高170！謝金燕跨年熱舞「暴瘦2公斤」 公布真實體重網嚇傻

謝金燕今年的跨年表演成為全台收視最高的橋段，就連Youtube線上收視都瞬間爆衝6萬人。她在舞台的半小時舞曲中連續換了五套衣服，展現傲人的腹肌與逆天長腿。她昨（8）日突然曝光真實體重，坦言看到數字後連自己都嚇呆了！

謝金燕昨天在IG限時動態上發文，寫下：「跨完年被自己的體重嚇了一跳，原來……我的手機體重0.4公斤」並附上一張體重計的圖片，原來身高170的她，體重竟然只有46.5公斤！她最後還幽默附上跨年舞蹈的連結笑說：「知道我們的舞有多操，學會你也可以瘦2公斤」。

日前有粉絲好奇問謝金燕如何保持身材，她則回答「嚴以律己到讓身邊的人生氣…就可以了！」更坦言對自己管控體重的方式「嚴格到你無法想象」。被問道平時是否有在吃零食，她回答說：「會負責打開包裝，吃2口，然後丟給旁邊的人說：這好好吃，快吃，快拿走」，坦言平時只吃7分飽，若遇上美食則會不小心吃到9分飽。她認為，身材管控永遠是「現在的事」，千萬不能等到明天再說。

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