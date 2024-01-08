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「京城怪物」第2季曝光！韓韶禧還活著「穿越回現代」

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
朴敘俊與韓韶禧再續情緣。圖／Netflix提供
朴敘俊與韓韶禧再續情緣。圖／Netflix提供

Netflix韓劇京城怪物」第1季上線後，成為2023年末與2024年初最受大眾熱烈討論的韓劇。今（8）日Netflix正式宣布，「京城怪物」第2季即將華麗回歸，朴敘俊韓韶禧兩人將繼續帶領觀眾窺探1945年的京城，且隨著兩人的命運一起穿越到「2024年的首爾」。

「京城怪物」第2季劇照今天曝光，時空來到2024年的首爾，臉上有著傷疤且貌似張泰尚（朴敘俊飾）的神秘男子、尹采玉（韓韶禧飾）傷痕累累跌坐在地上，透露出第2季的神秘發展。接續著第1季的片尾彩蛋，一位名為「浩載」的男性，長得和張泰尚極度相似，臉上有著一道神秘的傷疤，這一刻將是時空穿越的起始點。

第2季故事將從混亂的1945年春天延伸至2024年繁忙的首爾街頭，張泰尚與尹采玉兩人的命運將更複雜地交織在一起。導演鄭棟允分享：「第2季將呈現出與第1季完全不同的魅力，透過空間和時間的變化，展現出擴張的京城宇宙！」

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「京城怪物」第1季以歷史故事為背景和奇幻元素相互融合吸引全球觀眾熱烈討論，並受到國際媒體讚譽。CNN評論：「必定會受到怪物般的大量關注」；時代雜誌也分享：「這是一個攸關著我們現今生活的故事。」

「京城怪物」第1季在上線3天就闖入Netflix全球非英語影集前10名排行榜中，在台灣更是穩坐Netflix台灣非英語影集排行第一名的寶座，同時也在巴西、日本、新加坡、法國和澳洲等69個國家的前10名排行榜中。

韓韶禧一身是傷。圖／Netflix提供
韓韶禧一身是傷。圖／Netflix提供

第二季出現神祕男子。圖／Netflix提供
第二季出現神祕男子。圖／Netflix提供

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