除了改名求轉運！炎亞綸移居新北市 專心經營副業破百萬業績

炎亞綸去年遭網紅耀樂指控偷拍私密影片，他為此沉寂了半年，演藝工作都停擺，還去找了命理大師改名求轉運，近來更傳出他賣掉台北市的房子，搬到新北市，藉以減輕房貸壓力，也積極開發副業。

據「鏡週刊」報導，炎亞綸2018年在台北市天母買了房子，2021年賣掉改換到內湖，2022年才搬進新房，不料近日傳出他已移居到新北市，原因除了減輕房貸壓力，也想換個新環境重新出發，目前他在台灣的演藝工作沒有著落，想要接海外的工作，卻因被限制出境而無法出國，於是就專心經營自己的品牌，近來開發了新餅乾產品，銷售狀況佳，創下一個月破百萬的業績。另外炎亞綸也積極找尋短影音的合作團隊，想要培養網紅，為自己的事業做新的規劃。

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