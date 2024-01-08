黃子佼驚傳再度輕生 經紀公司緊急闢謠曝他最新近況
黃子佼去年6月爆出「＃MeToo」風波後形象大傷，他當時精神一度崩潰，開直播訴說心境後自殘，好險並無大礙，而他之後工作完全停擺，也不再公開露面，老婆孟耿如日前在臉書曬出全家福照片，黃子佼難得入鏡，看來狀態頗佳，沒想到今突然傳出他輕生消息，經紀公司趕緊闢謠，表示黃子佼身心狀況穩定，請外界勿輕信謠言。
起因是某個臉書專頁發文寫下「永別了黃子佼，緊急送醫今早傳出噩耗，孟耿如已證實無法挽回，走前血液測出這成分，台灣娛樂圈變天......。」消息傳出後，黃子佼所屬的大鵬經紀公司對此回應「感謝關心。黃子佼身心狀態非常穩定，其餘皆為謠傳。半年多來他持續反省，低調沉潛停工，也為家人朋友努力照顧更新自己，更不會隨意浪擲各方的愛。請勿複製謠言。但因此持續造成各位的不便，本公司特此致歉並更正。」
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
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