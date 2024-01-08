快訊

黃子佼驚傳再度輕生 經紀公司緊急闢謠曝他最新近況

蘋果、Google可能錯失AI手機前哨戰 三星會成大贏家？

邱顯智怒批昔戰友黃國昌 時力高雄主委林于凱退黨反嗆：誠信在哪

黃子佼驚傳再度輕生 經紀公司緊急闢謠曝他最新近況

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
孟耿如(左)才剛曝光黃子佼(右)近況照，不料竟傳出黃子佼輕生謠言。圖／摘自臉書
孟耿如(左)才剛曝光黃子佼(右)近況照，不料竟傳出黃子佼輕生謠言。圖／摘自臉書

黃子佼去年6月爆出「＃MeToo」風波後形象大傷，他當時精神一度崩潰，開直播訴說心境後自殘，好險並無大礙，而他之後工作完全停擺，也不再公開露面，老婆孟耿如日前在臉書曬出全家福照片，黃子佼難得入鏡，看來狀態頗佳，沒想到今突然傳出他輕生消息，經紀公司趕緊闢謠，表示黃子佼身心狀況穩定，請外界勿輕信謠言。

起因是某個臉書專頁發文寫下「永別了黃子佼，緊急送醫今早傳出噩耗，孟耿如已證實無法挽回，走前血液測出這成分，台灣娛樂圈變天......。」消息傳出後，黃子佼所屬的大鵬經紀公司對此回應「感謝關心。黃子佼身心狀態非常穩定，其餘皆為謠傳。半年多來他持續反省，低調沉潛停工，也為家人朋友努力照顧更新自己，更不會隨意浪擲各方的愛。請勿複製謠言。但因此持續造成各位的不便，本公司特此致歉並更正。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

編輯推薦

相關新聞

黃子佼驚傳再度輕生 經紀公司緊急闢謠曝他最新近況

黃子佼去年6月爆出「＃MeToo」風波後形象大傷，他當時精神一度崩潰，開直播訴說心境後自殘，好險並無大礙，而他之後工作完全停擺，也不再公開露面，老婆孟耿如日前在臉書曬出全家福照片，黃子佼難得入鏡，看來

「小美人魚」當媽！23歲荷莉貝利添了個兒子 去年一舉動早有跡象

去年以迪士尼真人版「小美人魚」電影迅速打開知名度，也成為爭議焦點的荷莉貝利，宣布兒子誕生，讓她還不滿24歲就已經成為年輕...

黃曉明網紅新歡葉珂熱線喊「老公我愛你」 網驚：這是不花錢能聽的嗎

黃曉明與Angelababy在2022年初官宣離婚，近一年多來外界傳出黃曉明身邊已出現新歡，是大奶網紅葉珂，而日前她直播途中，突接了電話，溫柔的說話方式，

丫頭副業「超狂年終數字」曝光！她12字說出真心話

網紅CEO森田與最帥營運長VIC陳雋希攜手副業女王丫頭詹子晴成立快電商後，締造數十億業績，去年更秉持著企業責任投身公益關...

謝金燕跨年演出被酸 揭「封麥」真相喊：姐從沒放棄

謝金燕今年跨年的演出，再次出動不少大型道具登台，演出獲得好評，不過這樣也是相當耗時耗力又費錢，她也累喊這樣的演出「看一次少一次」，讓網友以為她

林心如被誤會「已50多歲」 秒崩潰喊：我40多歲而已

林心如近來在大陸實境節目「我們的美好生活」打造一個民宿，邀請不少嘉賓來入住，而當他們在路邊採購時，林心如被老闆娘誤以為已經50多歲，還誇讚她保養

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。