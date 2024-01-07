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「小美人魚」當媽！23歲荷莉貝利添了個兒子 去年一舉動早有跡象

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
荷莉貝利去年底出席首映會，禮服設計巧妙遮住孕肚。（路透資料照片）
荷莉貝利去年底出席首映會，禮服設計巧妙遮住孕肚。（路透資料照片）

去年以迪士尼真人版「小美人魚」電影迅速打開知名度，也成為爭議焦點的荷莉貝利，宣布兒子誕生，讓她還不滿24歲就已經成為年輕媽媽，她的饒舌樂手男友DDG也同步在社群網站上發了他們牽起兒子小手的照片，他倆為兒子取名為Halo，是「光環」的意思。

荷莉貝利獲選為真人版「小美人魚」女主角，曾讓網友議論紛紛，反對者堅稱她的外表完全不像動畫中的愛麗兒，支持她的人則怒罵反對者「種族歧視」，並稱安徒生童話原著中並沒有清楚講明美人魚不可有黑色的皮膚，上片前還因為真人版「阿拉丁」男主角暗諷該片全球票房恐無法突破10億但迪士尼肯定會拍續集，因為黑人現在地位最高，然後才是亞裔與拉丁人，惹得荷莉貝利粉絲圍剿他而再起風波。片子上映後影評成績馬馬虎虎，最終全球總票房連6億美元都沒破，在北美也與「阿拉丁」有一段明顯的差距。

儘管真人版「小美人魚」沒有順利將荷莉貝利捧成搶手新星，票房也大不如預期，她卻收到意料之外的禮物—懷孕當媽。早在去年10月她已被拍到看似穿著寬鬆衣物，各方懷疑她有喜，她和DDG都沒承認，直到現在兒子終於出生，她寫道：「雖然已經進入2024年好幾天，但2023發生在我身上最好的事，就是帶來我的兒子。」顯然「小美人魚」該大紅沒紅，已經不會讓荷莉再感到困擾，她全心沉浸在當媽的喜悅之中。

「小美人魚」票房不如預期，沒有讓荷莉貝利成為巨星。圖／摘自IMDb
「小美人魚」票房不如預期，沒有讓荷莉貝利成為巨星。圖／摘自IMDb

荷莉貝利發布圖文宣布兒子誕生。圖／摘自IG
荷莉貝利發布圖文宣布兒子誕生。圖／摘自IG

DDG當了爸爸，頗為開心。圖／摘自IG
DDG當了爸爸，頗為開心。圖／摘自IG

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