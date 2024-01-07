黃曉明網紅新歡葉珂熱線喊「老公我愛你」 網驚：這是不花錢能聽的嗎

黃曉明與Angelababy在2022年初官宣離婚，近一年多來外界傳出黃曉明身邊已出現新歡，是大奶網紅葉珂，而日前她直播途中，突接了電話，溫柔的說話方式，讓網友瘋猜是在與黃曉明通話，不過她隨即否認。

葉珂日前在車上直播，與網友聊天，突然有電話來，她沒有停止直播而是頭偏到鏡頭外接電話，她溫柔又甜美的說「嗯～沒有著急，不著急，你不是在應酬嗎？不著急不著急。」、「老公我愛你，嗯，好，拜拜！」等話語，網友聽了之後，紛紛留言狂刷「是曉明嗎？」

通話接受後，葉珂看到網友的洗板留言，則是回應「剛剛是朋友在玩真心話大冒險」、「他們是在玩遊戲，不要瞎扯別的」，還有網友直言「這是不花錢能聽的嗎？」讓葉珂忍不住吐露「完了，我覺得我劇情變得drama」，之後有網友轉貼一段影片截圖，是指葉珂已與黃曉明同居，住的正是之前黃曉明與Angelababy的婚房，讓她再次否認「不是，煩死了我的天」。

葉珂直播與網友聊天。 圖／擷自微博

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