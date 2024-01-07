丫頭副業「超狂年終數字」曝光！她12字說出真心話

網紅CEO森田與最帥營運長VIC陳雋希攜手副業女王丫頭詹子晴成立快電商後，締造數十億業績，去年更秉持著企業責任投身公益關懷，毛小孩、基金會弱勢族群、環境海洋淨灘。3人在2024開春相約飛往泰國旅行，熱心公益的他們更決定一同到當地基金會捐贈物資，讓愛傳到世界各地不同角落。談到海外做公益的感受，丫頭表示：「去了現場才能感受到他們需要什麼，我們能給予什麼幫助。真的將物資送到需要的人手中，感受是最深的，也知道我們一直都在堅持對的事。」

森田在泰國長達有10幾年的物資捐贈，「從小爸媽都在給予正確的觀念，讓我養成習慣甚至現在更有能力去協助不同單位」，透露第一年是哭著在發物資、當下覺得自己已經非常幸福、不管遇到什麼事情都比這些人還來的幸運，也立下每一年到泰國這是必做的事情。Vic觀察孤兒院的環境變好了、被棄養的孤兒也開始減少，「只要透過大家的一點力量，對他們就能變成很大的助力 ，我們可以持續影響身邊的人，讓這個世界充滿愛，跨越國籍種族」。

丫頭的婚姻情感最近備受關注，問及今年給自己生活上的期許？她以12字回應：「希望能多做讓別人幸福的事。」即將邁入農曆新年，好奇今年會怎麼慰勞員工？丫頭霸氣承諾：「年終一定不會讓員工失望，而且今年是快電商的第三年，也想了尾牙有趣的紅包遊戲，自己的紅包自己決定多大包，希望讓員工開心過好年。」Vic則開出大紅包支票：「年終4.5個月、尾牙也會有百萬抽獎，2023各行其實都不太好，但我們還是持續成長，非常感謝內部同仁、快電商分店及廠商。」

3位老闆把握工作空檔在當地放鬆，也考察取經行銷上優點，丫頭專攻餐飲業：「泰國太多厲害的餐廳了，裝潢風格、飲食也很多元化，這次有多多朝聖一些餐廳。」Vic 則指出：「泰國在電子支付跟共享物流上有很多的進步，對於實體跟電商有很大的驅動力。」綜觀海內外市場經濟的發展，森田分析：「疫情後興起市場需求確實變大了 ，但每個資源卻有所限制 、產品成本也提高，企業在維持產品的輸出品質，也更堅信我們快電商在創造的是整合和給予資源 ，這件事情是對的！」

森田、丫頭、Vic到泰國做公益兼旅遊。圖／快電商提供

商品推薦