謝金燕跨年演出被酸 揭「封麥」真相喊：姐從沒放棄

謝金燕今年跨年的演出，再次出動不少大型道具登台，演出獲得好評，不過這樣也是相當耗時耗力又費錢，她也累喊這樣的演出「看一次少一次」，讓網友以為她要退休封麥，而她則親回應「姐的字典裡沒有『退休』這兩個字。」

謝金燕在IG限動開放網友提問，她也一一解答，平常休息偶爾會放慢腳步，而她的字典裡沒有「退休」這兩個字，永遠不會離開她熱愛的舞台，即使環境再差、自身條件有限，為了創造新舞台還是會奮不顧身往前衝，不曾放棄夢想，直言「這就是姐的精神」。

另外網友詢問是否會想要挑戰國外的跨年舞台，她坦言在台灣做跨年表演，雖然團隊不停想要突破創造，但受限於一些舞台硬體，有時會感到無力。而演出後網上還是會出現一些酸言酸語，但謝金燕直言「姐並沒有在最多人酸的那幾年離開，而是選擇拼盡了全力獲得了滿堂彩之後，功成身退」最後更期待「如果有一天，姐不在台灣跨年，你們要為姐開心，因為姐從沒放棄、努力的想把台語電音帶到世界各地去」。

還有網友最常問的就是，謝金燕為何身材還能保持的這麼好，她笑稱「嚴以律己到讓身邊的人生氣就可以了」，接著也揭露平時她都吃7分飽，如果遇到好吃的美食吃到9分飽就會懺悔，也提醒大家「身材管理的事永遠都是『現在的事』，不能『明天再說』」、「隨時維持好，關鍵時刻都不需要餓肚子臨時抱佛腳」。

謝金燕誓言不會退休。 圖／擷自IG

謝金燕對每次跨年演出都是一再挑戰超越自己。 圖／擷自IG

謝金燕對於身材管理，平時都是嚴以律己。 圖／擷自IG

謝金燕對於身材管理，平時都是嚴以律己。 圖／擷自IG

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