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林心如被誤會「已50多歲」 秒崩潰喊：我40多歲而已

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
林心如。 圖／擷自微博
林心如。 圖／擷自微博

林心如近來在大陸實境節目「我們的美好生活」打造一個民宿，邀請不少嘉賓來入住，而當他們在路邊採購時，林心如被老闆娘誤以為已經50多歲，還誇讚她保養的很好，這瞬間讓林心如哭笑不得直呼「我是40多歲」。

林心如、蔡少芬、謝娜等人在路邊買水果，老闆娘見她就忍不住說「看見你們那麼漂亮，我那麼老」，還表示「年齡我跟你差不多」，林心如還很驚訝問「你跟我差不多年齡？」老闆娘就透露自己50多歲了，林心如一聽連忙否認「我沒有50多歲」，其他明星聽了都笑翻，林心如在一旁假裝哭泣跺腳澄清「大姐，我40多歲而已」老闆娘連忙道歉「不好意思」。最後她讓老闆娘將她們買的水果湊個50塊，還邊念「我還不到50歲」。

林心如被誤會已50多歲，忍不住崩潰澄清。 圖／擷自微博
林心如被誤會已50多歲，忍不住崩潰澄清。 圖／擷自微博

林心如被誤會已50多歲，忍不住崩潰澄清。 圖／擷自微博
林心如被誤會已50多歲，忍不住崩潰澄清。 圖／擷自微博

林心如被誤會已50多歲，忍不住崩潰澄清。 圖／擷自微博
林心如被誤會已50多歲，忍不住崩潰澄清。 圖／擷自微博

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