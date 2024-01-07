林心如被誤會「已50多歲」 秒崩潰喊：我40多歲而已
林心如近來在大陸實境節目「我們的美好生活」打造一個民宿，邀請不少嘉賓來入住，而當他們在路邊採購時，林心如被老闆娘誤以為已經50多歲，還誇讚她保養的很好，這瞬間讓林心如哭笑不得直呼「我是40多歲」。
林心如、蔡少芬、謝娜等人在路邊買水果，老闆娘見她就忍不住說「看見你們那麼漂亮，我那麼老」，還表示「年齡我跟你差不多」，林心如還很驚訝問「你跟我差不多年齡？」老闆娘就透露自己50多歲了，林心如一聽連忙否認「我沒有50多歲」，其他明星聽了都笑翻，林心如在一旁假裝哭泣跺腳澄清「大姐，我40多歲而已」老闆娘連忙道歉「不好意思」。最後她讓老闆娘將她們買的水果湊個50塊，還邊念「我還不到50歲」。
更多推薦
▪劉德華情牽36年！對朱麗蒨一見鍾情關鍵原因終於曝光
▪民視男星才剛補辦婚禮隨發暴怒文 他出面解釋真正原因
▪王淨認愛1年吐「感情創傷」 為男友犧牲認很痛苦
▪不當AV女優後 三上悠亞包緊緊吐心聲「很放鬆」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言