駭人箱屍命案死者是網紅 被挖生前曾炫耀「瀧澤秀明來斗內」
日本神奈川縣去年底發生一起駭人的箱屍命案，一名男性手腳彎曲被塞進行李箱內，而據日媒「modelpress」報導，死者身分為46歲的原唯之，年齡姓名與網紅「唯我（YUIGA）」本名相符，讓人震驚。
綜合外媒報導，29日晚間，一個裝有男性屍體的行李箱於川崎市川崎區殿町附近的多摩川下游被發現，屍體無刀傷或明顯外傷，經驗屍顯示死因為窒息，警方目前朝他殺棄屍方向進行調查。
「唯我」從日本影音平台「ニコニコ（niconico）」起家，後又轉往經營抖音爆紅，「唯我」生前前科累累，曾因竊盜、傷害、詐欺、性侵等罪刑入獄，出獄後當起直播主播成為網紅，有網友發現他過往曾發文謝謝瀧澤秀明來他直播間斗內，還曬出截圖，但被質疑是P圖、假帳號。
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