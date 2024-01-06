柳俊江傳輕生離世 3天前「積極招生」網錯愕：柳爺，快出來說你不走了

香港前TVB主播柳俊江5日驚傳輕生離世，享年42歲。

據《Yahoo 新聞》報導，警方5日下獲報一男子疑似在住處燒炭，到場後發現男子已身亡，死者身分是有「新聞王子」之稱的前TVB主播柳俊江。

柳俊江元旦時才上傳一張在東京彩虹橋下的身影，寫道：「甚麼是一定擁有過，卻捉不住的？是昨天。甚麼是永遠都快來到，但永遠都未來的？是明天。每一個昨天，都是過去式；每一個明天，只是未來式。」並許下2024年的目標，要把握當下，做自己喜愛的事。

而他當日及隔日還陸續分享「柳爺說話教室」課程時間，還喊話大家可以開始報名，沒想到5日卻傳來輕生消息，讓人錯愕，網友表示柳俊江跨年後的發文看來都很正向，實在沒想到他會走上絕路，哀痛留言：「柳爺，快出來說你不走了」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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柳俊江元旦時分享橋下身影並許下2024新年目標。圖／截自IG／ryanlau88

柳俊江離世前3天還積極分享課堂招生的資訊。圖／截自IG／ryanlau88

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