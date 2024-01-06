才宣布懷孕就爆偷情片外流？百靈果凱莉親回4點打假引來「小商人」

人氣Podcast「百靈果News」主持人凱利4日在個人臉書曬出超音波照宣布懷孕，沒想到喜訊公開沒多久就被爆「偷情片外流」，而來源還是大陸黑料、成人網站。

凱利5日於臉書曬出陸網截圖，內容直指百靈果凱莉偷情影片外流，凱莉針對「中國A片網站聲稱有我的A片外流」親列4點闢謠：「1. 我們沒有百萬；2. 我們不是深綠；3. 我喜歡大GG但從來不放嘴裡；4. 我不是熟婦，我是孕婦。」直球對決造謠者。

而凱莉直率回應「我喜歡大GG但從來不放嘴裡」，還引來網紅「小商人」留言直問成人話題：「不放嘴裡都放哪啊」，網友看到他現蹤則敲碗他能上「百靈果News」。還有不少網友看到「孕婦」紛紛留言恭喜，表示全篇就看到這個重點，「恭喜孕婦」。

「百靈果」凱莉親自打假。圖／截自臉書／百靈果News

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