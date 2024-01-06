孫燕姿妹妹孫燕美斬斷姊妹關係 鬧翻原因曝光！

孫燕姿妹妹孫燕美放話斷絕姊妹關係，家務事浮上檯面，決裂原因為何？有歌迷認為孫燕美過去貼文就有端倪。

孫燕美曾向粉絲傾吐心事，稱在姊姊出名前她很受到歡迎，直到孫燕姿爆紅後，她在學校被排擠，近年還影響到了交友圈及工作，這幾年她離開新加坡，選擇搬到澳洲生活。

粉絲認為有兩大原因導致姊妹失和，第一點是長年在姊姊的鋒芒下生活壓力太大，還有可能是爸媽長期都比較偏愛孫燕姿。導致孫燕美昨天終於爆發表示姊妹關係已經轉淡，「我只想說，我跟某某人從此不再是姊妹關係。」

許多粉絲都留言希望姊妹倆和好，有歌迷至孫燕美的微博留言，希望她不要傷害姊姊，她回應：「繼續愛下去」，有粉絲稱「姊妹也是父母帶來的朋友」，她看了則表示：「以前也是最要好的朋友，天下無不散之宴席。」

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