62歲趙傳驚爆受傷送醫 昔日宿敵感嘆：追不上了

金曲獎最佳演唱組合「東方快車合唱團」31年前無預警休團，主唱姚可傑今（5）日辦發片記者會，以56歲年紀重返歌壇，昔日宿敵趙傳站台，表示當年東方快車處心積慮想幹掉他，趙傳笑說：「我知道是衝著我來，放馬過來。」

姚可傑回憶當年休團後，團員各自有新的生活重心，他卻因此陷入低潮，「沒說解散就暫停，那時候的心態是很惋惜，東方快車是我的全部，那我要幹嘛？那時投資生意還算順利，但心裡覺得是個遺憾。」

他投資餐廳、夜店或是音樂硬體 ，2003年為了錄製「雨生歡禧城」以及金馬獎頒獎典禮，東方快車才再度合體，可惜獨缺鼓手，他笑說：「從那次之後，就更湊不齊了！」後來只有3個團員願意繼續玩音樂，他也決定回歸歌壇。

姚可傑大讚趙傳屹立不搖多年，反倒是東方快車休團，嘆：「一直追著傳哥的車尾燈，追不上了。」而趙傳日前打球受傷，左腳膝蓋半月板撕裂，必須休養3個月，今他笑說平日得戴上固定支架保護，也因年歲漸長，需要休養的時間比較久，「傷筋動骨100天，醫生要我好好休息，暫時不能打球了。」

姚可傑演唱寶刀未老。記者王聰賢／攝影 姚可傑是昔日東方快車合唱團主唱。記者王聰賢／攝影

商品推薦