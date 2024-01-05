孔曉振小10歲老公當兵去 曝尪超暖之舉放閃：我的天使

孔曉振與小10歲歌手Kevin Oh於2022年10月在紐約舉行婚禮，她在日前播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目聊到老公Kevin時，臉上洋溢著幸福喜悅，還透露老公甜蜜之舉。

其實在錄製節目前幾天Kevin才剛入伍，孔曉振坦言很捨不得，沒想到老公竟預先寫了e-mail並設定發送時間，讓她每晚都能收到信件，相當暖心。

其實孔曉振過往曾是不婚主義的，節目中她吐露Kevin吸引她的特質，表示認識Kevin後覺得對方很好、很優秀，且雖然Kevin在美國出生長大，韓文沒有英文流利，反倒因此讓孔曉振覺得他說話用字直接純粹，不會拐彎抹角，直說「有時覺得他像天使」，甚至手機上為老公下的愛稱就是「我的天使」。

孔曉振近期做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》。圖／截自IG／youquizontheblock

孔曉振近期做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》。圖／截自IG／youquizontheblock

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