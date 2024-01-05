愛妻昆凌被「冒名控出軌」 周杰倫霸氣曬照打臉造謠者
4日陸網突瘋傳昆凌發文控周杰倫出軌的截圖，但根本是偽造，昆凌當日晚間發聲明闢謠，周杰倫公司杰威爾也轉發貼文闢謠，而周董本人沒特別發文澄清此事，而是直接甩出和愛妻昆凌及一票好友到英國旅遊的畫面，照片中可見昆凌微笑著站在他身旁，以及在街頭逛街，昆凌就走在他前方的畫面，打臉造謠者。
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