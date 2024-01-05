愛莉莎莎「遊泰國直接買房」 財經網紅曝「割韭菜數據」

愛莉莎莎去年與男友在泰國住了一個月，非常喜愛，沒想到4日她突自曝在曼谷買了一間房，因為當地的房價只要台灣的5分之1。對此，「財經網美」胡采蘋（Emmy Hu）則嚇喊：「這有鬼吧這我不敢買。」

胡采蘋昨天在臉書提起愛莉莎莎在曼谷買預售屋的事情，昨（4）日晚間貼出一張「泰國曼谷真實住宅物業價格」的浮動表（Real Residential property prices for Bangkok, Thailand），驚訝表示：「去泰國買房子這題我有查過耶，看完各種數據以後感想就是『這有鬼吧這我不敢買』。」

表格上看到，泰國房價2023年的Q4還在108.7082，但接近12月底時卻已經飆升到134.6070。網友們看完圖片紛紛表示：「她要是看得懂就不會說出那種話了w」、「超多人在推泰國房產，原來是在割韭菜喔」、「反正都是粉絲出資，賠了再出一套『教你如何在泰國炒房賺翻天』的線上課程集資...」、「小心被割」、「反正她很有錢沒差啦」，甚至有網友跳出來爆料：「泰國在疫情前，已經被中國人炒房炒到泰國人也受不了了」。

愛莉莎莎4日透露，已在泰國當地買了預售屋，因愛上泰國的溫暖、自由、繁榮還有美食，而且物價是台灣的4分之3，房價更是只要台灣的5分之1。此外，她也分享她買的新房房子設計、公設、採光都很好，且頭期款只要繳總房價的13%，樂觀期盼台灣有一天也能實現居住正義。

愛莉莎莎宣布在泰國買預售屋，但財經網紅胡采蘋卻不看好。圖/摘自胡采蘋臉書

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