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如何分辨歌手是假唱還真唱？黃國倫分享3大辨識關鍵

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
寇乃馨（右）、黃國倫音樂餐會。記者李政龍/攝影
寇乃馨（右）、黃國倫音樂餐會。記者李政龍/攝影

黃國倫寇乃馨夫妻昨晚出席音樂感恩餐會，兩人見到媒體大陣仗，搞笑表示沒有要離婚，也沒有要生小孩，寇乃馨分享近況，表示才剛從新加坡跨年回來，之後計畫去美國辦分享音樂會，夫妻在大陸發展多年，黃國倫被問到如何看待大陸跨年糾正假唱一事，他透露要分辨假唱真唱有3個關鍵，可以提供給大家參考。

黃國倫說，分辨是不是假唱，先看歌手唱歌時的氣息，如果是真唱，歌手一定會有喘息起伏；再來就是音準，唱現場不可能每次音都唱很準，多少會有點小瑕疵，「還有麥克風收音的平均率，基本上麥克風收音範圍小，歌手通常都貼著唱，可以看麥克風拉近拉遠的時候，聲音有沒有遠近差別。」

今年大陸跨年為強調是真唱，出現不少「車禍現場」，黃國倫也幫忙緩頰，他舉例像是和周華健合唱的大陸演員孟子義，為何眾人合唱，偏偏她的歌聲最突出，「很有可能是導播故意把她的聲音推到最大」，寇乃馨則認為，現在的流量密碼就是「真實」兩字，「大家看直播，都愛看不開濾鏡純素顏，這就是未來的市場走向。」

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