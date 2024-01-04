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剛認愛就與「愛人」共度迎新年！張鈞甯曝結婚懷孕進度

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
張鈞甯出席公益活動。記著李政龍／攝影
張鈞甯出席公益活動。記著李政龍／攝影

張鈞甯才剛認愛馬來西亞導演柯汶利，日前迎接新年就發文：「新年快樂！新年的第一天就是要跟愛的人在一起！」結果是分享與媽媽的合照。4日出席公益活動，透露耶誕與跨年都是跟「家人」共度，是否已將柯汶利視為家人？她笑喊：「你說呢？我的配偶欄還是空白的！」

去年傳出迎接新年前要結婚，但張鈞甯表示現在仍在認識彼此的階段，一切順其自然，對於時間點，她笑說：「我去擲筊比較快！」但認為自己不會「先有後婚」，「我還是比較傳統，希望按部就班來，先結婚再懷孕」。

活動上呼籲捐款幫助第一社福幼兒早療計畫，張鈞甯和小朋友互動拍廣告，一度感性紅了眼眶。她說自己很喜歡小孩，至於柯汶利是否也喜歡？她表示不知道，現在隨著年紀增長，未來要不要生小孩的態度也變得很隨意、不強求。

張鈞甯形容自己目前對事業仍有野心，今年要積極拍戲、補作品庫存，甚至連農曆過年也被劇組訂好時間，將去國外拍新電影，對於將去的國家、作品型態都不能透露，是否可能去男友家鄉馬來西亞？她笑喊：「謝謝大家！」沒有正面回應。男友已見過她的媽媽，她是否也可能去拜訪對方家人？她說：「有機會當然會見。」

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