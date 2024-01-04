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才與陳珮甄結婚就喊「結束」 作家H千字文致歉曝深層原因

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導

作家H澄清和陳珮甄（Selena）沒有離婚。圖／截自臉書／作家H
作家H澄清和陳珮甄（Selena）沒有離婚。圖／截自臉書／作家H

作家H認愛KOL陳珮甄（Selena），上個月女方才開心宣布接受作家H求婚，決定共組家庭，還創了屬於兩人的粉絲頁「陳組家庭」，但跨年後卻傳出感情觸礁，男方發文「就結束吧」，表示不會再碰感情，「TVBS新聞網」則報導兩人疑因旅遊安排吵架，進而感到相處很難、想法觀念不同吐露心聲，但已陸續刪文。

而今（4）日下午，作家H發文「對不起，讓你們擔心了！」，他承認近期確實和老婆吵架了，坦言「重組家庭本身很困難，我和她身上各自擁有一些與常人不太相同的狀態，這一點也導致我們的磨合難度極高。」

作家H表示，他深知事情被搬上檯面的利弊，認為無論把事情寫得多婉轉，仍是不妥，因為「兩人關起門來自己都無法取得共識，於是才會有其中一人跳出來發文想要討拍或者獲得支持！」若另一任比照辦理，那就變成大眾公審，他直言：「這絕對是錯誤的溝通方式！」

他解釋道，會選擇在老婆發文後也講出自己的心情，是想讓老婆知道做出這類行動後會產生的後果，事實上，情況也如他所想發生了，不過他當然並不是真的想感情事被公審，所以短時間內就刪文了，他形容自身行為「類似某種社會實驗吧！」

而他最後強調「我們不是把結婚當兒戲」，澄清「沒有離婚，沒有結束」，而是正要開始，他不諱言會經歷很多挫折艱辛，但也喊話吃瓜群眾們等著看：「看我們如何逆轉人生！」

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作家H全文：

專家迷思 & 社會實驗

首先向廣大支持我們夫妻的朋友們道歉。對不起，讓你們擔心了！

​昨晚的短暫發文引發今天的新聞，個人覺得浪費社會資源。一早醒來發現訊息滿滿，也藉此文章澄清所有誤會。

​我和太太在近期的確是吵架了。

​重組家庭本身很困難，我和她身上各自擁有一些與常人不太相同的狀態，這一點也導致我們的磨合難度極高。

​我們的事情被搬上檯面，成為大家注目的事情，一方面我們覺得窩心，另一方面壓力也很大。

​我在媒體圈的時間比較長，因此我相對較理解這種事情的利弊。

​因為這樣我們會得到比較多的關注，也因此我會希望我們要給出社會比較多正面的能量，更希望我們能以身作則。

​昨晚肇因於內人發了一篇關於我們兩人最近磨合痛苦的心情文。

​但這件事對我這個「專家」來講，是硬殤。

​我覺得不管你是否為公眾人物，把兩個人的事情寫上社群，也不管你寫得再婉轉，這件事本身就是不妥。

​一來就是那篇文肯定會隱惡揚善（講自己好的多），二來就是那篇文肯定會帶來兩邊的人馬，一邊支持你，一邊反對你。

​感情這件事情，不是多人贊同的那方叫做「對」，而是你們兩人之間有了共識，那才叫做「好」。

​所以一旦公眾人物的夫妻或情侶檔有一方先發這類文章，我就可以篤定，這對「佳偶」差不多要結束了。

​因為他們兩人關起門來自己都無法取得共識，於是才會有其中一人跳出來發文想要討拍或者獲得支持！

​而另一方如果也接著做類似的事情，那就是把兩個人的私事攤在陽光底下，讓社會大眾來做公審了！

​這絕對是錯誤的溝通方式！

​因此，當昨晚我太太也做了類似的事情（即使她真的把文章寫得非常客觀和宛轉），我就想要讓她知道，如果我也發了公眾文，那麼就會有兩批不同思維的人，開始撕裂我們。

​事實，就如此發生了。

​也因為我只是想要讓她知道，做這種事情必然會產生這種後果，但我並不是真的想要公審我們的感情，於是我在很短時間（兩小時）內刪除文章。

​類似某種社會實驗吧！

​但我沒料到，台灣的媒體朋友實在太熱心以及辛勤工作，在那樣的時間點還能夠跟到我的發文，在此衷心地向大家致敬！辛苦了！

​但也希望媒體朋友可以理解，我們的婚姻，的確是相對透明化，甚至有些商業化的（就像我們這次1/20號的「媒體人朋友」婚宴，是和馥蘭朵集團合作）。

​但我們希望帶給閱聽群眾的訊息，不僅僅是八卦。

​我們不是把結婚當兒戲，而是兩個經歷過人生難關的男女，願意將自己的事情，當作一個範例，給每一對現在社會上都在經歷「重組家庭」痛苦磨合的夫妻們，當作一個投射，一種嚮往！

​我知道我們沒有做到完美，我也知道有一群特定的人在等著看我們笑話（這也是壓力之一），但我在此鄭重澄清，我和珮甄沒有離婚，沒有結束，我們的故事展開正要開始，雖然會經歷很多挫折與艱辛，但我希望每個吃瓜群眾們都可以等著看。

​看我們如何逆轉人生！

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