連戰16個小時…女星寸步難行！8點檔大咖男神是他

翁鈺鈞自「超級紅人榜」節目脫穎而出，推出首張專輯「異想世界」成為歌壇新人，新歌「Call Call Call」MV有8點檔大咖男神江國賓助陣，她說在拍攝過程經江國賓提醒「生活就當演戲，自然融入，不需要刻意的表演」，而且要有毅力才會成功，收到一番鼓勵相當受用。

她提到新歌「Call Call Call」雖是洗腦的輕鬆舞曲，但卻是大魔王，「我花了一段時間才過關，剛開始一直糾結在細膩演唱，最後領悟到快歌重在氛圍，直白表達。」這次造型也有不同以往的可愛風格，她說因為個性比較安靜，跟可愛一直畫不上等號，所以心情相當新鮮。

她和江國賓在MV中尬舞，連跳50遍、拍16個小時才收工，她整個鐵腿到寸步難行，直言：「我很驚訝國賓哥會答應拍MV，他在MV中飾演大明星，我是個追星的迷妹，幻想有一天自己能成為大明星。」而江國賓2004年跟黃妃合唱獻出MV初體驗，時隔20年再度受邀，沒想到還有舞技考驗，他笑說：「平日我只有快走的習慣，超怕同手同腳，很開心能克服萬難完成，連我自己都不敢相信！」

翁鈺鈞平常就愛喜歡跳舞，可是肢體動作仍有些僵硬，練舞過程常常需要立即蹲下、站立，體能不太能夠負荷，「不過收到大家的鼓勵，身體的舞蹈細胞好像有被開啟耶！目前給自己的新功課就是上舞蹈課。」

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