才新婚就喊結束吧 作家H鬧翻妻陳珮甄：這輩子不碰感情

過去經常上談話節目的作家H，去年12月19日才剛跟陳珮甄結婚，兩天前，作家H還發文「和陳珮甄一起生活，讓我有投胎重生的感受」覺得會跟她一起終老，沒想到陳珮甄IG發限動，「常猶豫要不要說出來，畢竟說出來問題也無法解決」，男方也一度發文「就結束吧」、「她太好了，我配不上」、「這輩子不會再碰感情了」，兩人疑似為了小事不愉快。

據「TVBS新聞網報導」，陳珮甄透露和作家H吵架過程，她想安排赴日旅遊，但作家H卻感到傷心、驚訝，覺得這事怎沒有事先安排，陳珮甄認為「我單純想替疲累的自己安排修復小旅行，為什麼又好像傷害了誰?」兩人在談戀愛時開心，真正結婚相處又是另一道難題，吵架時，作家發文「就結束吧」他認為，公眾人物感情只能私下談，對陳珮甄經常把事情鬧到檯面上不滿，「一旦搬上檯面，不管寫得多委婉，都是在陳述對自己有利的一面，我早就告訴她這件事，但她依舊要寫出來」。

兩人發生想法觀念不同，但已陸續刪文，雙方進入磨和的冷靜期。

陳珮甄IG限動洩心情。圖／摘自IG

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