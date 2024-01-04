林靖恩被爆砸壞飯店電視 沉默2天首發文37字

李坤城2023年4月癌逝後，林靖恩火速賣掉李坤城生前兩人同住的房子，之後就傳出她入住高檔飯店，1月2日則被爆出她疑情緒失控砸壞飯店房間電視，遭飯店索賠並拒絕她繼續入住，她轉往另一間飯店也則拒絕，又一直在飯店大廳逗留，還出現一些詭異的舉動，逼的飯店人員報警，4日凌晨她久違的更新臉書發文。

林靖恩在臉書發文寫道「追蹤你很丟臉，我害怕讓朋友知道，N年快樂，咖啡、美酒、花月、拉面，該昏，我們讓你忘記，頂級的」這一連串的文字，讓外界看的一頭霧水。不過有超過百位網友按讚。

編輯推薦 林靖恩不僅砸壞飯店電視 聖誕節又毀壞高檔摩鐵石桌

商品推薦