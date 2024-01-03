吳淡如石川縣金澤開餐廳 7.6強震「不知道房子垮了沒」

日本石川縣能登地區在元旦當天發生規模7.6強震，吳淡如今透露看到新聞後，赫然想起自己在金澤市有開了一家燒肉餐廳，好在當天元旦放假，店裡面沒人上班，但她和員工至今仍失聯，所以不清楚有無損失，她表示這家餐廳已經經營9年，是一棟兩層式的建築，金錢損失她倒不擔心，因為有保險，只要人員平安就好。

吳淡如在日本投資置產眾所皆知，她表示大部分資產都在東京，而她在金澤就開了一家燒肉餐廳，「我老神在在是因為，地震那天剛好是元旦，店裡面沒有人上班，至於房子垮了沒，我到現在還不知道，因為沒有人接電話。」但就算房子垮了，她也不會太擔心，「因為日本所有的營業場所都有保險，其實補償都很好，還有我的餐廳不是在大樓裡，基本上要重建也不是很困難。」

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