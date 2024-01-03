任賢齊揪爸看「花車女郎熱舞」遭公開點名 還被齊媽逮個正著
任賢齊日前透過YouTube頻道分享「跟拍到齊家」影片，帶大家一起了解他生長的地方－彰化田中，而第4集中內容竟是他揪爸去看電子花車，還被媽媽抓包，讓網友看了笑翻，也感受到任賢齊家真的是「幸福的一家人」。
任賢齊影片中稱是「孝子半夜帶爸爸欣賞電子花車」，原來是《電子花車》來到他家後面廟裡表演，晚上傳來音樂聲、歌聲，他便決定帶著可能很久沒看的老爸，以及從香港來的工作夥伴一起去去欣賞一下。沒想看著看著，先是被主持人公開點名「金曲歌王任賢齊來到現場」，看到正投入時，齊媽竟然出現了，讓小齊又吃驚又好笑，趕緊牽著老爸去完成目的「拜拜」，回程路上齊媽走在前頭沒說話。
而影片簡介中曝光後續，小齊因為怕被罵，送老爸回家後就馬上遛走，跟工作人員去吃宵夜了，至於爸爸有沒有被媽媽念，他直呼：「我不知道。」
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