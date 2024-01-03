最強小三勾引人夫裸泳片流出 女星出道22年嘆「最難」
韓女星徐智慧出道22年，主演韓劇「紅氣球」迎來最難的角色，還因而被封「最強小三」，劇中，徐智慧搶閨蜜老公，成了眾矢之的的第三者，角色背負許多罵名，卻也讓她隨之人氣高漲，她以為走在路上可能會被打，沒想到遇到的觀眾都是跟她說很喜歡「紅氣球」，讓她開心觀眾能將戲劇與現實分開了。
戲裡，徐智慧苦等男友考上公務員後準備結婚，沒想到卻遭男友一腳踢開，看到閨蜜過著完美人生，有好老公相伴，挫敗的愛情、眼紅閨蜜的幸福，讓她慾望高漲，轉頭想擁有跟閨蜜一樣的人生。劇中，徐智慧還有因與男友吵架，大膽裸泳的橋段，也與李尚禹有好幾場吻戲，都讓人看得血脈賁張，在韓播出時收視率曾高達11.6%，也讓她坐擁最強小三封號。
徐智慧說，劇中的她與洪洙賢是認識多年的閨蜜，戲外，她也有認識20年的朋友，她認為人與人之間的關係是通過爭吵、和好、依靠信任來累積情感的，她在演出「趙恩江」時其實很難受，她想到了恩江的真實感受，是因為相對匱乏而想擁有一切，如果她能對恩江說一句話，她會對她說「請愛妳自己」！
「紅氣球」每周一至周五晚間8至10點於緯來戲劇台43頻道播出。
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