首度鬆口談Joman呼麻 乾媽吳淡如曝他私下自責道歉
吳宗憲今上吳淡如的Podcast節目「吳淡如人生實用商學院」，兩人互動妙語如珠，而吳淡如乾兒子Joman去年底因為呼麻引發爭議，她今也為乾兒子緩頰，表示Joman已經真心悔過，私下還向她道歉，自責連累了她，但吳淡如並不介意，還替他求情「請大家放他一馬」，給Joman改過自新的機會。
Joman去年爆出呼麻風波，之後發出道歉影片，身為乾媽的吳淡如也難逃媒體追問，但她始終沒有正面回應，她今鬆口表示，Joman事發後曾向她道歉，「他跟我說，很抱歉乾媽，我做出這樣的事情，但我也知道他之前壓力很大，不過這些都不是理由。」她認為Joman是個聰明優秀的年輕人，還不忘虧吳宗憲「我看這孩子的心情，就跟你看鹿希派是一樣的。」讓吳宗憲只能哭笑不得。
更多推薦
▪日本石川大地震 地方電視台「1舉動」網一面倒狂讚
▪勒索李善均2女遭起底「是獄友」 藉生子騙5男金額達上億
▪拍到了！劉詩詩抱兒子合體吳奇隆一家三口破婚變謠言
▪賴佩霞違反心理師法挨罰3萬！發3點聲明：恪守專業規範
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言