首度鬆口談Joman呼麻 乾媽吳淡如曝他私下自責道歉

吳宗憲今上吳淡如的Podcast節目「吳淡如人生實用商學院」，兩人互動妙語如珠，而吳淡如乾兒子Joman去年底因為呼麻引發爭議，她今也為乾兒子緩頰，表示Joman已經真心悔過，私下還向她道歉，自責連累了她，但吳淡如並不介意，還替他求情「請大家放他一馬」，給Joman改過自新的機會。

Joman去年爆出呼麻風波，之後發出道歉影片，身為乾媽的吳淡如也難逃媒體追問，但她始終沒有正面回應，她今鬆口表示，Joman事發後曾向她道歉，「他跟我說，很抱歉乾媽，我做出這樣的事情，但我也知道他之前壓力很大，不過這些都不是理由。」她認為Joman是個聰明優秀的年輕人，還不忘虧吳宗憲「我看這孩子的心情，就跟你看鹿希派是一樣的。」讓吳宗憲只能哭笑不得。

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