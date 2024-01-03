快訊

王欣儀親姊遭刺39刀身亡 昔男友戴立忍崩潰被軍方軟禁

賴蕭競選影片「在路上」被控抄襲金穗獎得獎作 導演回應了

明晨大陸冷氣團發威！2地低溫恐跌破10度 周六東北季風再襲

《涼宮春日的憂鬱》聲優平野綾結婚了 與《假面騎士》谷口賢志共同曝喜訊

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
平野綾與谷口賢志共同發聲，宣布結婚喜訊。圖／截自IG／a_ya.hirano、masashi_taniguchi
平野綾與谷口賢志共同發聲，宣布結婚喜訊。圖／截自IG／a_ya.hiranomasashi_taniguchi

日本知名聲優、歌手平野綾與演員谷口賢志共同發聲，宣布結婚喜訊。

兩人透過社群平台發表共同聲明，公開成為夫妻的好消息，同時也對年初就發生許多讓人心痛的事表達哀悼之意，表示會盡己所能提供協助，希望能健康幸福。

平野綾過往曾為《涼宮春日的憂鬱》涼宮春日、《死亡筆記本》彌海砂、《FAIRY TAIL 魔導少年》露西等人氣動畫角擔任配音，谷口賢志曾參與演出《假面騎士 Amazons》、《超人力霸王德卡》等劇，在去年進行公演的《鏈鋸人》真人舞台劇中，平野綾與谷口賢志分別飾演真紀真及岸邊。

編輯推薦

平野綾與谷口賢志共同發聲，宣布結婚喜訊。圖／截自Ｘ／平野綾 -Aya Hirano-
平野綾與谷口賢志共同發聲，宣布結婚喜訊。圖／截自Ｘ／平野綾 -Aya Hirano-

平野綾在《鏈鋸人》真人舞台劇中飾演真紀真。圖／截自IG／masashi_taniguchi
平野綾在《鏈鋸人》真人舞台劇中飾演真紀真。圖／截自IG／masashi_taniguchi

谷口賢志在《鏈鋸人》真人舞台劇中飾演岸邊。圖／截自IG／masashi_taniguchi
谷口賢志在《鏈鋸人》真人舞台劇中飾演岸邊。圖／截自IG／masashi_taniguchi

相關新聞

最強小三勾引人夫裸泳片流出 女星出道22年嘆「最難」

韓女星徐智慧出道22年，主演韓劇「紅氣球」迎來最難的角色，還因而被封「最強小三」，劇中，徐智慧搶閨蜜老公，成了眾矢之的的...

首度鬆口談Joman呼麻 乾媽吳淡如曝他私下自責道歉

吳宗憲今上吳淡如的Podcast節目「吳淡如人生實用商學院」，兩人互動妙語如珠，而吳淡如乾兒子Joman去年底因為呼麻引...

《涼宮春日的憂鬱》聲優平野綾結婚了 與《假面騎士》谷口賢志共同曝喜訊

日本知名聲優、歌手平野綾與演員谷口賢志共同發聲，宣布結婚喜訊。

香港老戲骨盧海鵬糖尿病「一眼失明」 身體近況曝光

82歲香港老戲骨「鵬哥」盧海鵬日前出席活動，聊及近況時自曝一眼已經看不到了。

趙少康認了！藍白合破局後和郭台銘全面斷聯

2024總統大選投票日進入倒數計時，國民黨副總統候選人趙少康，今接受三立財經iNEWS 48台節目「關我什麼事」主持人陳...

61歲楊紫瓊無預警曬「嬰兒小腳ㄚ」 驚喜喊：元旦奇蹟

61歲奧斯卡影后楊紫瓊與愛情長跑19年的法拉利前總裁男友尚陶德（Jean Todt）去年7月在瑞士日內瓦結婚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。