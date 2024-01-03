《涼宮春日的憂鬱》聲優平野綾結婚了 與《假面騎士》谷口賢志共同曝喜訊
日本知名聲優、歌手平野綾與演員谷口賢志共同發聲，宣布結婚喜訊。
兩人透過社群平台發表共同聲明，公開成為夫妻的好消息，同時也對年初就發生許多讓人心痛的事表達哀悼之意，表示會盡己所能提供協助，希望能健康幸福。
平野綾過往曾為《涼宮春日的憂鬱》涼宮春日、《死亡筆記本》彌海砂、《FAIRY TAIL 魔導少年》露西等人氣動畫角擔任配音，谷口賢志曾參與演出《假面騎士 Amazons》、《超人力霸王德卡》等劇，在去年進行公演的《鏈鋸人》真人舞台劇中，平野綾與谷口賢志分別飾演真紀真及岸邊。
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