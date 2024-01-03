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香港老戲骨盧海鵬糖尿病「一眼失明」 身體近況曝光

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
82歲香港老戲骨「鵬哥」盧海鵬（右）日前接鄧英敏訪問聊近況，氣色看起來不錯。圖／截自YouTube／老友鬼鬼GoodGoodBuddy
82歲香港老戲骨「鵬哥」盧海鵬（右）日前接鄧英敏訪問聊近況，氣色看起來不錯。圖／截自YouTube／老友鬼鬼GoodGoodBuddy

82歲香港老戲骨「鵬哥」盧海鵬日前出席活動，聊及近況時自曝一眼已經看不到了。

盧海鵬去年跨年前夕，12月30日出席「藝進同學會週年聚會」，主持人鄧英敏訪問時問到最近身體如何？盧海鵬先是表示身體不錯，「沒什麼事啊」，接著透露以前身體出狀況，因為患糖尿病多年，併發青光眼，沒法醫，一隻眼已經看不不見。

雖然一隻眼盲，不過盧海鵬健康狀況總體還不錯，還會晨跑，每次跑一小時，中間不休息，被問是快跑還是慢跑時？盧海鵬還直率回應「當然是慢跑啦」，直言快跑心臟會負荷不了的。

盧海鵬受訪畫面曝光，網友讚他中氣十足，人又風趣，表示小時候很喜歡看鵬哥的節目鵬哥，帶給大家許多童年快樂，並祝鵬哥身體健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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