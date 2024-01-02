趙少康認了！藍白合破局後和郭台銘全面斷聯

2024總統大選投票日進入倒數計時，國民黨副總統候選人趙少康，今接受三立財經iNEWS 48台節目「關我什麼事」主持人陳斐娟專訪，同時邀請聯電集團創辦人曹興誠擔任提問人，現場針對國家主權與台灣國際困境等議題，雙方互不相讓對話非常犀利，陳斐娟則特別準備10多個30秒快問快答的問題，意外問出在藍白合破局後、郭台銘和趙少康一直電話斷聯，訪問內容將在今(2日)晚9點55分三立財經iNEWS 48台「關我什麼事」播出。

在這次專訪中，邀來大佬級企業家，聯電集團創辦人曹興誠，擔任提問嘉賓，曹興誠在現場用自己的手機，播放趙少康往日的公開談話，並且自備手板，內容包括國防軍武、兩岸關係、台灣主權，以及國際處境等問題，向趙少康一一提問，尤其針對統獨議題，兩人句句針鋒相對，曹興誠火力全開質疑趙少康立場模糊，趙少康也毫不退讓，回嗆曹興誠立論天真。

獨家專訪的節目中，還特別安排了直球對決式的30秒快問快答，其中包括趙少康的私人房產、被議論的副手高調作為、沒主動說過的初吻，都在提問當中，陳斐娟意外問出了藍白合破局後，趙少康撥打郭台銘三個門號、但郭台銘手機完全斷聯，趙少康留語音訊息、郭台銘始終沒回應。另外觀眾好奇趙少康是否戴假髮，為證明自己真髮上陣，趙少康還請陳斐娟現場拉動以茲證明。

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