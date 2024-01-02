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木村拓哉首提傑尼斯性侵案 因1句話鼓起勇氣談心聲

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
木村拓哉。圖／摘自微博
木村拓哉。圖／摘自微博

日本傑尼斯事務所（現名SMILE-UP.）去年爆出已故創辦人強尼喜多川性侵醜聞，事件爆出後公司解體改名，而曾是公司台柱的木村拓哉一直都未有回應，直到昨日在節目中首談心聲。

木村拓哉與知名主持人明石家秋刀魚合作節目「SANTAKU」，從2003年起每年1月1日或1月3日播出。節目一開始明石家秋刀魚說道「有些事我不得不問，不能就這樣忽略」，木村拓哉坦言：「從某種意義上來說，我沒有一個地方能用自己的聲音，自己的話來表達過。所以，有這樣的場合讓我能說出來，真的很有幫助。」

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提及傑尼斯性侵案，木村拓哉謹慎發言，表示因為這起事件造成工作人員、粉絲的擔心，真的感到抱歉。當時也正經歷疫情時期，他鼓勵粉絲「無論多痛苦都不要陷入低潮」，現在反而被粉絲用這句話鼓勵著，「太危險了，說這句話的人反而消沉了」。

明石家秋刀魚透露事發後有傳訊息安慰木村拓哉，儘管他自認說什麼都很奇怪，不過還是想讓對方知道「我在你身邊」。他也開玩笑詢問木村拓哉收到訊息有沒有哭，木村拓哉坦言有受到鼓舞，還親自還原當時收到簡訊的模樣，先是靠在沙發上，然後站起來的樣子。

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