簡沛恩遇簡訊詐騙 繳停車費50元慘被騙19萬元
簡沛恩2022年曾遇過包裹詐騙，損失一千多元，沒想到2023年她再遇到簡訊詐騙，這次被騙走了約19多萬元，如今她吐露事情來龍去脈，及後續的處理情況。
據「鏡週刊」報導，簡沛恩在2023年10月收到一封簡訊，指她有50元的停車費沒有扣款成功，還附上一個連結，讓她儘速儲值繳款，而她點進去後，看到一個與遠通電收相似的網頁，因此不疑有他，照著網頁指示刷卡繳費，不過連續兩次都失敗，於是她換了另一張信用卡，也收到OTP簡訊驗證碼，當時她沒戴老花眼鏡，只依稀看到5開頭數字，就輸入驗證碼送出，不料隨即就收到銀行刷卡5560歐元（約19萬台幣）的通知，她才驚覺不好被騙了。
簡沛恩立即打給銀行要取消付款，之後也到警局報案，但銀行方面則認為她已輸入簡訊驗證碼，已無法退款，但她認為一般民眾根本不知，所以向金管會申訴，最終仍是遭駁回。
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