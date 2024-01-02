陳妍希成功甩肉5公斤 兌現3年前承諾喜喊「終於可以換頭像」
40歲的陳妍希2021年參加「乘風破浪的姐姐2」，當時曾在微博發文立下約定「我陳妍希不瘦十斤不換頭像」，微博的頭像是她在「那些年，我們一起追的女孩」中模樣。接著更大膽曝光當時體重是49.65公斤，2024年元旦她秀出自己的體重，已達到目標，開心自己終於能換頭像。
陳妍希元旦首發文透露「雖然知道體重不是最重要的，還要看體脂各方面，和健康是最重要的，堅持瘦到這個公斤數，只是想要守當初的承諾，我終於可以換頭像啦！」並貼出自己的體重是44.4公斤，成功甩肉5公斤，頭像也換成近來短髮造型的美照。
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