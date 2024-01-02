快訊

果粉失望…2024年蘋果不會有這些Apple產品 它有2年半沒出了

明起開賣、這只必收！星巴克30款龍年新品搶先看

台灣寶可夢中心平日「免排隊」規則又改！網轟入店要抽券、寶可夢缺貨只剩它「填滿整個貨架」

陳妍希成功甩肉5公斤 兌現3年前承諾喜喊「終於可以換頭像」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
陳妍希。 圖／擷自微博
陳妍希。 圖／擷自微博

40歲的陳妍希2021年參加「乘風破浪的姐姐2」，當時曾在微博發文立下約定「我陳妍希不瘦十斤不換頭像」，微博的頭像是她在「那些年，我們一起追的女孩」中模樣。接著更大膽曝光當時體重是49.65公斤，2024年元旦她秀出自己的體重，已達到目標，開心自己終於能換頭像。

陳妍希元旦首發文透露「雖然知道體重不是最重要的，還要看體脂各方面，和健康是最重要的，堅持瘦到這個公斤數，只是想要守當初的承諾，我終於可以換頭像啦！」並貼出自己的體重是44.4公斤，成功甩肉5公斤，頭像也換成近來短髮造型的美照。

陳妍希2024年體重數字瘦了5公斤。 圖／擷自微博
陳妍希2024年體重數字瘦了5公斤。 圖／擷自微博

陳妍希自曝體重數字。 圖／擷自陳妍希微博
陳妍希自曝體重數字。 圖／擷自陳妍希微博

陳妍希2021年立下約定要瘦5公斤。
陳妍希2021年立下約定要瘦5公斤。

相關新聞

吳奇隆微博封鎖戲劇一姐 網瘋測試「劉詩詩」名字被屏蔽

吳奇隆與劉詩詩2015年結婚至今，這期間不斷傳出兩人要離婚的消息，日前還有狗仔爆料兩人會離婚的原因是有粉絲拍到吳奇隆與助理穿同款的情侶裝，元旦時有

簡沛恩遇簡訊詐騙 繳停車費50元慘被騙19萬元

簡沛恩2022年曾遇過包裹詐騙，損失一千多元，沒想到2023年她又再遇簡訊詐騙，這次被騙走了約19多萬元，如今她吐露事情來龍去脈，及後續的處理情況。

陳妍希成功甩肉5公斤 兌現3年前承諾喜喊「終於可以換頭像」

40歲的陳妍希2021年參加「乘風破浪的姐姐2」，當時曾在微博發文立下約定「我陳妍希不瘦十斤不換頭像」，微博的頭像是她在「那些年，我們一起追的女孩」

周海媚北京豪宅開價1.3億售出 仲介曝背後原因

港星周海媚離世後，她價值約4億的遺產全由母親繼承，其中還包括她最後獨居的北京別墅，如今則傳出這棟別墅要賣出，讓網友議論紛紛。

Energy分飛19年證實回歸！成五月天師弟…網哭爆

Energy即將迎來出道22周年，今天正式成立官方臉書帳號「Energy.official 」、IG帳號「energy....

登上CNN被讚「華語天王」！周杰倫屌爆成台灣之光

周杰倫（周董）登上美國CNN跨年特別節目「New Year’s Eve Live」，展望2024年，他說「嘉年華」巡演場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。