周海媚北京豪宅開價1.3億售出 仲介曝背後原因
港星周海媚離世後，她價值約4億的遺產全由母親繼承，其中還包括她最後獨居的北京別墅，如今則傳出這棟別墅要賣出，讓網友議論紛紛。
據港媒報導指出，近來北京房產仲介傳出要賣出周海媚生前居住的北京別墅，賣方正是周海媚的母親，這棟約500多平方米的別墅，開出的售價是3千萬人民幣（約1.3億台幣），不過周海媚才剛離世沒多久，家人就急於要賣房，不少網友猜側是否家人急需用錢，而仲介則解釋，因為周海媚的家人都住在香港，加上周母年紀大了，已無能力支付別墅高昂的維護管理費用，於是才決定脫手。網友則大都能理解，但也討論起因為周海媚當時是病逝在家中，不知是否算兇宅？這樣房子應該很難賣出。
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